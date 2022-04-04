Путин поздравил премьера Венгрии с победой его партии на выборах

Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Орбана с победой его партии на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой его партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Президент Российской Федерации В.В. Путин направил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану поздравительную телеграмму по случаю победы возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии», — сообщили в Кремле.

В пресс-службе рассказали, что российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей, несмотря на непростую международную обстановку.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес», которую он возглавляет. Помимо украинского президента, он причислил к своим противникам ряд оппозиционных проевропейских политиков, миллиардера из США Джорджа Сороса, «бюрократов» Европейского союза (ЕС) и международные СМИ.

