Папа Римский подтвердил свою готовность поехать на Украину

Папа Римский Франциск подтвердил готовность поехать на Украину, если это будет возможно

Папа Римский Франциск подтвердил свою готовность поехать на Украину, пишет издание Corriere Della Sera.

Понтифик заявил, что не уверен, будет ли это возможно осуществить. «Кто-то спрашивал меня, и не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли приглашение на Украину, и я сказал, что оно на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать», — пояснил он.

В середине марта мэр Киева Виталий Кличко отправил папе приглашение посетить Киев, а если поездку не удастся организовать, предложил принять участие в видеоконференции между Украиной и Ватиканом.

