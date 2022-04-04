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Папа Римский подтвердил свою готовность поехать на Украину

Папа Римский Франциск подтвердил готовность поехать на Украину, если это будет возможно
Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск. Фото: РИА Новости

Папа Римский Франциск подтвердил свою готовность поехать на Украину, пишет издание Corriere Della Sera.

Понтифик заявил, что не уверен, будет ли это возможно осуществить. «Кто-то спрашивал меня, и не один человек, и я искренне сказал, что готовность есть всегда, не существует "нет". Я открыт. Меня спросили, есть ли приглашение на Украину, и я сказал, что оно на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать», — пояснил он.

В середине марта мэр Киева Виталий Кличко отправил папе приглашение посетить Киев, а если поездку не удастся организовать, предложил принять участие в видеоконференции между Украиной и Ватиканом.

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Марина Совина
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