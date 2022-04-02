Папа Римский рассмотрит приглашение Кличко приехать на Украину

Папа Римский Франциск заявил о возможности поездки на Украину

Папа Римский Франциск заявил, что рассмотрит предложение о поездке в столицу Украины, сообщает агентство Ansa.

«Да, [приглашение] на столе», — заявил понтифик в ходе поездки на Мальту.

В середине марта мэр Киева Виталий Кличко отправил папе приглашение посетить Киев, а в случае невозможности поездки предложил принять участие в видеоконференции между Украиной и Ватиканом.

Ранее Франциск созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в ходе беседы поблагодарил понтифика «за молитвы за Украину и мир». Позднее Зеленский заявил, что Киев приветствовал бы «посредническую роль Святого Престола в прекращении человеческих страданий».