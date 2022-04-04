В Кабардино-Балкарии открыли первое арт-пространство

В Нальчике появилось первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство «Периметр»

Первое в Кабардино-Балкарии арт-пространство «Периметр» открылось в Нальчике. Как уточняет портал «Это Кавказ», новая площадка, которую разместили во дворе дома № 17 на пешеходной части Кабардинской улицы, станет местом проведения фестивалей, лекций, ярмарок и воркшопов.

Создать арт-пространство предложили активисты института развития города Нальчика «Арт-зал "Платформа"». Осуществить задуманное выступавшим за формирование арт-пространства представителям института и общественной экологической организацией «Эко-Нальчик» помогает грант Ростуризма в размере более двух миллионов рублей.

Портал указывает, что во дворе «Периметра» уже установили несколько пергол, которые станут мини-площадками для проведения лекций, мастер-классов и других мероприятий. Кроме того, арт-пространство уже обзавелось бесплатным Wi-Fi, скамейками и амфитеатром. Отмечается, что желающие могут посетить новую площадку совершенно бесплатно в любое время.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии выберут лучшие сувениры к 100-летию республики. «Все желающие в Кабардино-Балкарии смогут принять участие в конкурсе "Сувенир Кабардино-Балкарии 2022", который будет проходить до 1 июня. Он приурочен к 100-летию нашей республики, который мы празднуем в сентябре, но мероприятия проводят весь год», — пояснили в Минкультуры региона.