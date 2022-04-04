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В США рассказали о переполненной войсками НАТО базе в Румынии

WSJ сообщило, что число военных на базе НАТО на востоке Румынии выросло до 3000

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Число солдат стран НАТО на военной базе Михайл Когэлничану в Румынии за последние недели выросло до 3000. Тем самым база оказалась попросту переполнена войсками, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Издание рассказывает, что за последние недели на базу, находящуюся на востоке Румынии близ Черного моря, перебросили более 1800 военнослужащих, сотни автомобилей и другую военную технику. Из 3000 военных около 1900 человек — солдаты США, часть из которых недавно перебросили из Германии. Кроме них на базе размещены около 500 французских и около 300 бельгийских военнослужащих.

WSJ приводит слова американских и французских официальных лиц, согласно которым в ближайшие месяцы ожидается прибытие дополнительных войск. Они могут быть размещены на других военных базах в Румынии.

Представитель армии США назвал базу Михайл Когэлничану целым городом, указав на наличие почтового отделения, театра и магазинов. «Каждый день вертолеты и реактивные истребители пролетают над головой, а танки катят по пустым полям в рамках регулярных военных учений», — пишет The Wall Street Journal.

В конце марта сообщалось, что лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе решили нарастить военное присутствие на востоке и создать четыре новые многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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Антон Похиляк
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