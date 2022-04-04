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На Кузбассе летом впервые запустят туры по Сибири

Туроператоры Кузбасса открыли продажи на межрегиональные туры по Сибири

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Туроператоры Кузбасса разработали программу межрегиональных туров по Сибири — отправиться в путешествие можно будет уже летом 2022 года. Об этом пишет ТАСС.

Региональные туроператоры впервые открыли продажи по туристическим маршрутам, которые связывают Кузбасс и Сибирь: Томскую область, Алтай и Хакасию. Продолжительность туров составит от пяти до восьми дней в зависимости от программы.

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«Например, межрегиональный маршрут "Шория плюс Алтай" сочетает несколько видов активностей, разнообразие ландшафтов, а также два главных туристических места — Горную Шорию и Телецкое озеро», — рассказал министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский.

Кроме того, летом планируется сохранить регулярные авиарейсы, запущенные к горнолыжному туристическому сезону. Так, у путешественников будет возможность приобрести пакетные туры по Кемеровской области — с перелетом, проживанием и экскурсионной программой.

Ранее в апреле в Калужской области разработали и запустили новый туристический маршрут для школьников, посвященный маршалу Георгию Жукову. Проект рассчитан на три месяца. За это время бесплатную экскурсию посетят более двух тысяч школьников.

Дарья Рыбак
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