Власти прокомментировали совет российского чиновника «хвалиться, идучи срать»

Власти Назарово допустили, что озвученную мэром пословицу могли расслышать неправильно

Власти российского города Назарово в Краснодарском крае прокомментировали неудачную оговорку мэра Владимира Саара на тему местных дорог. В администрации отметили, что озвученную чиновником пословицу можно расслышать по-разному. Комментарий передает «Подъем».

В конце марта Саар встретился с жителями Назарова и ответил на вопрос о ремонте дорог известной пословицей «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати», но неверно передал ее содержание и посоветовал «хвалиться, идучи срать».

Как заявили в администрации города, Саар не стал бы намеренно грубо высказываться в общении с гражданами. Там допустили, что пословицу легко расслышать неправильно, а невнятно произнесенная буква на конце последнего слова лишь усилила эффект. «Однако, как известно, "люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится"», — резюмировали представители администрации.

В марте оговорку допустил и президент США Джо Байден. Он перепутал Россию с Украиной, заявив во время общения с историком Хизер Кокс Ричардсон, что Владимир Путин «просто решил вторгнуться в Россию».