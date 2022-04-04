Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Власти прокомментировали совет российского чиновника «хвалиться, идучи срать»

Власти Назарово допустили, что озвученную мэром пословицу могли расслышать неправильно
Владимир Саар

Владимир Саар. Кадр: Вести 62 / YouTube

Власти российского города Назарово в Краснодарском крае прокомментировали неудачную оговорку мэра Владимира Саара на тему местных дорог. В администрации отметили, что озвученную чиновником пословицу можно расслышать по-разному. Комментарий передает «Подъем».

В конце марта Саар встретился с жителями Назарова и ответил на вопрос о ремонте дорог известной пословицей «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати», но неверно передал ее содержание и посоветовал «хвалиться, идучи срать».

Как заявили в администрации города, Саар не стал бы намеренно грубо высказываться в общении с гражданами. Там допустили, что пословицу легко расслышать неправильно, а невнятно произнесенная буква на конце последнего слова лишь усилила эффект. «Однако, как известно, "люди видят то, что хотят видеть; слышат то, что хотят слышать; верят в то, во что хотят верить, и отказываются верить в то, что им не нравится"», — резюмировали представители администрации.

В марте оговорку допустил и президент США Джо Байден. Он перепутал Россию с Украиной, заявив во время общения с историком Хизер Кокс Ричардсон, что Владимир Путин «просто решил вторгнуться в Россию».

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Парикмахер перечислила неловкие ситуации во время работы с клиентами
Россиянам назвали пять доступных продуктов для укрепления нервов
Крупнейший российский туроператор анонсировал запуск чартеров в Турцию
Чеченского вора в законе Бая отправили в колонию на восемь лет
Зенитчики ЦВО выполнили ночные пуски ракет С-400 на учениях
Google отстранит россиян от международного конкурса
В честь Дурова захотели назвать улицу в российском городе
Александр Емельяненко дал прогноз на бой Яна и Стерлинга
58-летняя модель поделилась пятью секретами для достижения волос без седины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.