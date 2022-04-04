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Актер из фильма «Майор Гром» назвал лучший район Москвы

Актер Данил Стеклов назвал район станций метро «Аэропорт» и «Сокол» лучшим в Москве

Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Российский актер Данил Стеклов, сыгравший в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор», назвал лучший район Москвы. Своим мнением он поделился в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Стеклова попросили назвать любимый район российской столицы. К такому он отнес территорию в районе двух станций метро. «Аэропорт-Сокол — лучший район Москвы. Я туда приезжаю и чувствую себя в какой-то безопасности», — рассказал Стеклов.

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Актер также назвал нелюбимые районы города, в списке оказалась восточная и южная части Москвы рядом со станциями метро «Электрозаводская», «Бауманская» и «Красносельская». «Я там много жил, мне там неуютно, много вокзалов, заводов. Есть такая атмосфера одноразовости — приехал-уехал, нет там уюта», — пояснил Стеклов.

В августе 2021 года о районах Москвы высказалась актриса Нино Нинидзе. Одним из своих любимых мест артистка назвала Басманный район, включая Покровку, улицу Казакова, сад Баумана и «все старые улицы». С этими местами у Нинидзе связаны детские воспоминания.

Нина Ташевская
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