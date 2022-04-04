Сухопутная граница с Китаем на выезд россиян и въезд иностранцев откроется 9 апреля

Россия откроет сухопутную границу с Китаем на въезд иностранцев и выезд россиян с 9 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Пересекать сухопутный участок границы с КНР разрешат россиянам, а также иностранцам и лицам без гражданства, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в марте Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. С 1 апреля жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.