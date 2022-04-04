Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россия откроет сухопутную границу с Китаем

Сухопутная граница с Китаем на выезд россиян и въезд иностранцев откроется 9 апреля

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия откроет сухопутную границу с Китаем на въезд иностранцев и выезд россиян с 9 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Пересекать сухопутный участок границы с КНР разрешат россиянам, а также иностранцам и лицам без гражданства, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее в марте Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. С 1 апреля жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Россия возобновит авиасообщение с 52 странами
В ряде российских регионов похоронили погибших в спецоперации солдат
Раскрыта стоимость iPhone по подписке
Российская школьница прокатилась на сноуборде и погибла
ЕС решил направить 17 миллиардов евро на помощь украинским беженцам
Налетчики вынесли добычу на 40 миллионов рублей из ломбарда в Санкт-Петербурге
Российский олигарх получил гражданство Израиля
На Украине признали фейком пост Арестовича о замученной девушке
Раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Петербурге рядом с метро
В Польше усомнились в достоверности данных о событиях в Буче
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.