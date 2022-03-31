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В России смягчили условия въезда по суше для граждан стран ЕАЭС и россиян

Роспотребнадзор с 1 апреля отменит ПЦР-тест для въезжающих по суше россиян и граждан ЕАЭС

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Роспотребнадзор принял решение о смягчении правил въезда по суше для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению главы ведомства Анны Поповой, с 1 апреля жители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России не должны предъявлять ПЦР-тест на коронавирус при прохождении контроля на сухопутной границе.

Кроме того, глава в документе уточняется, что теперь въезжающим в РФ также не нужно заполнять соответствующую анкету на сайте «Госуслуг».

Ранее в марте Россия сняла введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на пересечение сухопутных границ с Казахстаном и Монголией. Так, власти республик смягчили правила выезда для россиян. Кроме того, сняты ограничения для граждан Казахстана на въезд в Россию, а также для иностранцев и лиц без гражданства на въезд из Монголии в Россию.

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Марк Успенский
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