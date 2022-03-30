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Россия сняла ограничения на пересечение границ с двумя странами

Россия с 30 марта сняла ограничения на пересечение границ с Казахстаном и Монголией

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Россия со среды, 30 марта, сняла введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение сухопутных границ с двумя странами: Казахстаном и Монголией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ограничения снимаются для граждан РФ на выезд в Казахстан и Монголию, а также для граждан Казахстана на въезд в России и иностранцев и лиц без гражданства на въезд из Монголии в Россию.

Прибывающие в Казахстан из других стран, в том числе россияне, должны предоставить справку с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР. Справка должна быть на казахском, русском или английском языке сроком действия не более 72 часов. Также можно предоставить паспорт о вакцинации одной из стран, чьи сертификаты признает казахстанская сторона.

Ранее вице-премьер республики Ералы Тугжанов сообщил, что в Казахстане полностью сформировался коллективный иммунитет против коронавируса. По словам политика, к 29 марта курс вакцинации от COVID-19 прошли 80 процентов от подлежащего населения, в феврале этот показатель не превышал 53 процентов.

Марина Совина
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