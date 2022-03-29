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Казахстан объявил о сформированном коллективном иммунитете к COVID-19

Вице-премьер Казахстана заявил, что в стране сформировался коллективный иммунитет к ковиду

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

В Казахстане полностью сформировался коллективный иммунитет против коронавируса. Об этом заявил вице-премьер республики Ералы Тугжанов, пишет «Sputnik Казахстан».

По словам политика, к 29 марта курс вакцинации от COVID-19 прошли 80 процентов от подлежащего населения, в феврале этот показатель не превышал 53 процентов.

«Это говорит о том, что в Казахстане коллективный иммунитет полностью сформирован», — объявил Тугжанов.

При этом он подчеркнул, что страна пока не намерена снимать ограничения на передвижение через границу: требование о наличии паспорта вакцинации или обязательного ПЦР-тестирования остается в силе. «В соседних странах темпы заражения еще не снижены», — пояснил вице-премьер.

Вакцинация в Казахстане преимущественно ведется американским препаратом Pfizer и российской вакциной «Спутник V». В резерве страны остаются несколько миллионов доз инъекций от заболевания.

Ранее Министерство здравоохранения Казахстана обеспокоилось перебоями с поставками жизненно важных лекарств из-за боевых действий на Украине. Чиновники пояснили, что закупают у украинских производителей как минимум 25 наименований медицинских препаратов.

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Алевтина Запольская
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