Укупник пожаловался на проблемы со здоровьем

Аркадий Укупник рассказал об ухудшении своего состояния после перенесенного ковида

Аркадий Укупник рассказал, что впервые столкнулся с паническими атаками после того, как вместе с семьей переболел коронавирусной инфекцией. Об этом певец сообщил в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале «НТВ».

По словам артиста, перенесенный ковид повлиял на его психическое состояние. После выздоровления музыканту внезапно стало плохо, во время покупок в магазине он, по словам супруги, сильно побелел. «Пот, руки, как будто у тебя там не то что дрожь, а будто у тебя там кипяток бурлит. Ну думаю, все. Вызывай скорую», — рассказал он. Укупник также признался, что был уверен, что умирает.

Бригадиры скорой помощи заподозрили Аркадия в симуляции, так как давление и внешнее состояние артиста было в норме. После тщательного обследования в одной из столичных клиник Укупнику подтвердили, что он абсолютно здоров. Тогда певец обратился к знакомому врачу, который и поведал ему о том, что артист столкнулся с паническими атаками.

Избавиться от этого недуга Аркадию помог спорт, в частности плавание.

Ранее с последствиями от перенесенной коронавирусной инфекции столкнулась ведущая передачи, героем которой стал Укупник, Лера Кудрявцева. Артистка пожаловалась на проблемы с памятью.