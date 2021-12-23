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Кудрявцева пожаловалась на последствие коронавируса

Ведущая Кудрявцева рассказала, что страдает от проблем с памятью после коронавируса

Фото: @leratv

Российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о проблеме со здоровьем, от которой страдает из-за перенесенного в начале 2021 года коронавируса. По словам звезды, после COVID-19 у нее ухудшилась память. Об этом она сообщила на рождественском концерте музыканта Григория Лепса в Москве, пишет KP.RU.

«Через два-три месяца после ковида нервная система у меня "накрылась". Памяти после болезни совсем нет», — пожаловалась Кудрявцева. Телеведущая заявила, что вынуждена тренировать память. Для этого она разгадывает кроссворды и учит новую информацию. «Ну, говорят, нужно следить, чтобы нейроны были всегда активны, вот занимаюсь», — объяснила Кудрявцева.

Ухудшение памяти наряду с ослаблением других интеллектуальных функций считается одним из распространенных последствий коронавируса. Ранее врач-терапевт Елена Черненко дала россиянам советы, как быстрее восстановить когнитивные способности после COVID-19. Специалистка порекомендовала разгадывать головоломки, изучать иностранные языки и перекладывать вещи с привычных мест на новые.

В июне Кудрявцева также сообщила о других проблемах со здоровьем после перенесенной инфекции. По словам телезвезды, она страдала от мигрени, апатии и панических атак. «Последствия ковида не проходят сами собой, и просто отлежаться не получилось», — посетовала Кудрявцева.

О том, что телеведущая заболела COVID-19, стало известно в январе 2021 года. Из-за болезни пришлось отменить ее поездку в Дубай.

Маргарита Щигарева
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