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В России резко снизилось число вакансий в IT

В России на 25 процентов снизилось количество вакансий в IT

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

C 21 марта в России было открыто почти 95 тысяч вакансий в IT, что на 25 процентов меньше, чем на начало девятой недели (21 февраля). О снижении числа предложений пишет РБК со ссылкой на данные HeadHunter.

Количество резюме в этот период выросло на 15 процентов — до 286,4 тысяч. В результате уровень конкуренции среди IT-специалистов увеличился с двух до трех претендентов на вакансию. Зарплаты в отрасли продолжают расти. В среднем по стране они увеличились на 21 процент по сравнению с прошлым годом (до 80 тысяч рублей в месяц). В Москве заработок айтишников увеличился на 15 процентов (до 124 тысяч рублей) в Санкт-Петербурге — на 13,5 процента (до 84 тысяч).

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Эксперты объясняют снижение числа вакансий для IT-специалистов тем, что в настоящее время многие компании пересматривают свои планы и бюджеты, часть проектов отложено. В исследовании отмечается также, что растет количество айтишников, желающих уехать из России. Наиболее привлекательными для переезда специалисты считают США, Германию, Грузию, Кипр и Канаду.

Россию в апреле могут покинуть 70-100 тысяч человек в рамках второй волны эмиграции IT-специалистов, их отъезд ранее спрогнозировали в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

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Платон Щукин
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