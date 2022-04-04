Минобороны России предложило ВСУ выйти из Мариуполя 5 апреля

Минобороны России предложило ВСУ и наемникам выйти из Мариуполя 5 апреля в обмен на жизнь

Министерство обороны России предложило Вооруженным силам Украины (ВСУ) и наемникам, находящимся в Мариуполе, сдаться и покинуть город в обмен на жизнь. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Вооруженные силы России предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 6:00 (мск) 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», — говорится в сообщении.

Мизинцев отметил, что российская сторона призывает официальный Киев проявить благоразумие и отдать соответствующие указания боевикам для спасения мирных жителей. Действие плана Минобороны «на выезде из Мариуполя обеими сторонами обозначается поднятием флагов: с российской стороны — красных, с украинской стороны — белых по всей линии соприкосновения», подчеркнул генерал-полковник.

Ранее в Народной милиции ДНР рассказали про обстановку в Мариуполе, где до сих пор продолжаются бои с остатками подразделений «Азова» и ВСУ. Силам ДНР остается «зачистить» промзоны и порт Мариуполя, пояснил пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин.