Народная милиция ДНР раскрыла текущую обстановку в Мариуполе

Басурин заявил, что войска ДНР практически полностью контролируют центр Мариуполя

Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) взяла центр Мариуполя практически под полный контроль. Об этом сообщил пресс-секретарь НМ ДНР Эдуард Басурин, комментируя текущую обстановку в осажденном городе. Информацию передает РИА Новости.

Силам ДНР остается «зачистить» промзоны и порт Мариуполя, рассказал Басурин. При этом центр города, как и его окраины со стороны суши практически полностью контролируются Народной милицией и Вооруженными силами России.

Мариуполь взяли в окружение в первых числах марта 2022 года. К 22 марта ДНР заявили о контроле над половиной города, а первые сообщения о боях в центральной части пришли 29 марта.

28 марта чеченские чиновники сообщили, что в Мариуполь прибыль глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. В Telegram-канале Кадыров показал кадры подготовки к штурму завода «Азовсталь», где сейчас сконцентрированы украинские военные.