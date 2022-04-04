Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кадыров показал штурм «Азовстали»

Кадыров показал на видео штурм «Азовстали» бойцами спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. Кадры он разместил в своем Telegram-канале.

На ролике видно, как бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова замечают украинского снайпера с помощью тактического квадрокоптера. «Было принято решение ликвидировать обнаруженную цель, после чего последовало молниеносное выполнение поставленной задачи», — отметил Кадыров.

Кадыров объявил о начале штурма завода в Мариуполе днем 2 апреля. До этого он обратился к украинским военным на «Азовстали» и дал им сутки на то, чтобы сдаться. «Я вам даю слово, если вы сложите оружие, выйдете сами, то мы вас трогать не будем», — заверил он. Глава Чечни также предположил, что сдавшиеся военные могут попасть под амнистию. «Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим», — сказал глава Чеченской республики.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии раскрыли срок введения новых санкций против России
Эксперт назвал причину смягчения санкций против российских удобрений
Посол России рассказал о замалчивании факта обстрела Бучи украинскими военными
Кадыров призвал определить руководителей в «освобожденных городах»
В Латвии заявили о возможности оплаты российского газа в рублях
Кадыров показал штурм «Азовстали»
В Литве начали расследование по факту возможной торговли детьми из Украины
Эксперт рассказал о снижающих курс рубля факторах
100-летняя ведьма и двое подростков лишили ребенка глаза ради волшебного амулета
Глава МИД Италии допустил новые санкции Запада против России из-за Бучи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.