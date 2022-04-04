Выглядящая на 19 лет 53-летняя женщина раскрыла секрет красоты и молодости

Канадка Натали Гангон, в 53 года выглядящая на 19 лет, призналась, что любит фастфуд

Выглядящая вдвое моложе своего возраста 53-летняя жительница Канады раскрыла секреты молодости и красоты. Об этом сообщает The Sun.

Натали Гангон рассказала, что в сети ее сравнивают с 19-летней девушкой. Она призналась, что для сохранения молодости тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом. Женщина придерживается интервального голодания: она ест только в период с 12 дня до 8 вечера. «Большую часть времени я стараюсь питаться здоровой пищей, есть меньше полуфабриктов и не слишком много сахара. Но я не морю себя голодом и ем не менее 2000 калорий в день. Я позволяю себе фастфуд и люблю иногда полакомиться мороженым», — призналась она.

Канадка тренируется не реже трех раз в неделю и в 50 лет начала заниматься тяжелой атлетикой. Чтобы поддерживать хорошую физическую форму, она много гуляет с собаками, занимается паддлбордингом и ходит в походы.

Канадка посоветовала всем подписчикам перестать сравнивать себя с другими, подобрать индивидуальную диету и тренировки с учетом всех своих особенностей и не забывать, что заняться собой никогда не поздно.

Ранее сообщалось, что выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина поделилась секретом молодости. Она рекомендовала перед тренировками наносить на живот крем, повышающий упругость кожи, и гель для тела.