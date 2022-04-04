Кипр нашел замену российским и украинским туристам

Власти Кипра надеются, что британские туристы восполнят отток россиян и украинцев

Власти Кипра нашли решение, как заменить путешественников из России и Украины и привлечь на курорты страны больше туристов. Об этом заявил председатель Госкомитета по туризму страны Саввас Пердиос, пишет Cyprus News Agency.

Сообщается, что Саввас прибыл в Лондон для переговоров с британскими туроператорами — правительство Кипра надеется, что путешественники из Соединенного Королевства восполнят отток с курортов россиян и украинцев, которые из-за сложившейся ситуации в мире маловероятно приедут в летнем сезоне на отдых.

Отмечается, что в прошлом году Кипр стал одним из самых популярных направлений среди британцев — в 2022 году республика намерена принять около миллиона туристов из Великобритании. Совокупная доля российских и украинских путешественников составляет 800 тысяч человек (пятая часть турпотока в страну).

Ранее в марте россиянам рассказали, что добраться до Кипра можно с пересадками в Сербии, Израиле или в арабских странах. Например, рейс через Белград во второй половине апреля обойдется от 48 тысяч рублей в одну сторону, через Бахрейн — от 45 тысяч рублей, Дубай — от 86 тысяч рублей, Тель-Авив — от 100 тысяч рублей, Доху — от 264 тысяч рублей.

