Во Всемирный день распространения информации об аутизме в Нижнем Новгороде провели акцию

Во Всемирный день распространения информации об аутизме в Нижнем Новгороде провели акцию «Зажги синим». Как уточняет портал «Нижний 800», 2 апреля сразу несколько знаковых объектов города окрасились в синий цвет.

В частности, речь идет о здании бывшей фабрики «Маяк», Ярмарке, набережной Федоровского, Кремле, Канавинском мосте, Нижегородской телебашне, стадионе «Нижний Новгород» и Шуховской башне под Дзержинском.

Портал отмечает, что в Нижегородской области на протяжении нескольких лет реализуют концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде появилась необычная скульптура из нержавеющей стали. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что арт-объект состоит из нескольких граней, что создает впечатление, будто он переливается и сверкает.