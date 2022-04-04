Крупнейший российский туроператор анонсировал запуск чартеров в Турцию

«Библио-Глобус» объявил запуск чартерных рейсов в Анталью с 9 апреля

Один из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус» объявил запуск чартерных рейсов на турецкий курорт Анталья с 9 апреля. Такая информация появилась на сайте компании.

Партнером туроператора станет авиаперевозчик Red Wings, полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 777-200. Кроме того, «Библио-Глобус» анонсировал подробности о наземном обслуживании клиентов. Туристам порекомендовали более 20 четырехзвездочных и пятизвездочных отелей, а также представили программы экскурсий.

Ранее в марте «Библио-Глобус» возобновил прямые чартерные рейсы из России на курорты Египта. Полеты в Шарм-эш-Шейх выполняются два раза в неделю, в Хургаду — четыре раза. Рейсы осуществляются на дальнемагистральных Boeing 777-200 из аэропорта Жуковский.