Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Крупнейший российский туроператор возобновил чартеры в Египет

Туроператор «Библио-Глобус» с апреля возобновит чартерные туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Фото: Unsplash

Один из крупнейших российских туроператоров «Библио-Глобус» запланировал на апрель чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. О возобновлении летной программы в Египет стало известно порталу TourDom.ru.

Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться по вторникам и субботам со 2 апреля, перелеты в Хургаду начнутся с 3 апреля с частотой четыре раза в неделю. Партнером туроператора выступила авиакомпания Red Wings, при этом вылеты будут осуществляться на дальнемагистральных Boeing 777-200 из аэропорта Жуковский.

На сайте «Библио-Глобус» уже есть доступные для бронирования предложения. Например, неделя отдыха в четырехзвездочном отеле Хургады с вылетом 3 апреля обойдется в 103 тысячи рублей, а в пятизвездочном — в 127,1 тысячи рублей. Тур в гостиницу категории четыре звезды в Шарм-эш-Шейхе на 2 апреля продается за 98 тысяч рублей.

«Подробностей о том, как стало возможным использование боингов для полетов за границу в условиях санкций, в "Библио-Глобусе" не сообщают», — добавили в TourDom.ru.

Ранее в марте российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске масштабной программы регулярных международных рейсов из Сочи. Так, в апреле перевозчик начнет выполнять прямые регулярные рейсы по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Умер журналист Андрей Бабицкий
Великобритания поставит Украине дроны-камикадзе
На Украине приняли закон о национализации имущества россиян
Си Цзиньпин призвал США, Россию, ЕС и НАТО создать механизм безопасности
Политолог рассказал об отдаляющемся от России Казахстане
Названо условие для подорожания биткоина до 5 миллионов долларов
Крупнейший российский туроператор возобновил чартеры в Египет
Названы трендовые модели обуви весны 2022 года
Китай направил гуманитарную помощь Украине
Бывшая сотрудница СБУ рассказала о дискриминации в ведомстве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.