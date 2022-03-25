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«Аэрофлот» объявил о запуске международной полетной программы из Сочи

«Аэрофлот» запустит в апреле рейсы из Сочи по 17 международным направлениям

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает масштабную программу регулярных международных рейсов из Сочи. Об этом перевозчик объявил на своем сайте.

В пятницу, 25 марта, «Аэрофлот» открыл продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Сочи по 17 направлениям, среди которых Армения, Египет, Израиль, Казахстан, Турция и Узбекистан — все перелеты назначены на апрель. Отмечается, что трансферы будут выполняться на самолетах отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

«Полетная программа ориентирована на транзитный пассажиропоток и будет интересна для пассажиров, следующих по маршруту через Сочи из базовых аэропортов авиакомпаний группы — Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга и Красноярска», — говорится в сообщении.

Также в авиакомпании добавили, что для обеспечения полетов в Сочи планируется базирование до десяти воздушных судов SSJ-100.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о запуске рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Перевозчик уточнил, что отправиться в столицу популярной азиатской страны россияне смогут три раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А330.

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Дарья Рыбак
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