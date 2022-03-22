«Аэрофлот» запустит рейсы в популярную азиатскую страну

«Аэрофлот» запустит рейсы на Шри-Ланку с 8 апреля

Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление перевозчика.

В компании уточнили, что отправиться в столицу популярной азиатской страны отечественные путешественники смогут три раза в неделю. Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А330.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» также возобновит рейсы в Иран со 2 апреля. Регулярные полеты в Тегеран будут осуществляться на лайнерах Airbus A321 два раза в неделю по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям.