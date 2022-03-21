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«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в еще одну страну

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в Иран со 2 апреля

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит рейсы в Иран со 2 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Регулярные полеты в Тегеран будут осуществляться на лайнерах Airbus A321 два раза в неделю по средам и субботам, обратно — по четвергам и воскресеньям.

Ранее в марте стало известно, что «Аэрофлот» с 21 и 22 марта возобновит рейсы в Азербайджан и Армению на самолетах Sukhoi Superjet 100. Также перевозчик восстановил летную программу в Бишкек и Ош (Киргизия).

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Мария Гейн
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