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В Ингушетии провели акцию «10 000 шагов к жизни»

В Магасе прошла акция «10 000 шагов к жизни», приуроченная к Всемирному дню здоровья

Фото: Pixabay

В столице Ингушетии в рамках празднования Всемирного дня здоровья провели акцию «10 000 шагов к жизни». Как уточняет газета «Ингушетия» со ссылкой на мэрию Магаса, участники акции собрались на территории центральной аллеи города и прошли специальный маршрут длиной в 10 тысяч шагов.

Организаторы мероприятия отметили, что ходьба является одним из наиболее простых и эффективных вариантов аэробной нагрузки. Они добавили, что для того, чтобы стать приверженцем одного из наиболее простых видов спорта, не требуется никакой специальной подготовки.

Издание «Российская газета» указывает, что всероссийская акция «10 000 шагов к жизни» стартовала 3 апреля. Отмечается, что в роли центральной площадки акции по традиции выступает ВДНХ в Москве, к ней прибавились Ботанический сад и Останкинский парк. Главной целью акции является приобщение россиян к здоровому образу жизни и двигательной активности.

По данным газеты, в прошлом году акцию поддержали около миллиона соотечественников.

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Варвара Кошечкина
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