Женщина отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия

100-летняя Мэй Хобсон из Австралии назвала херес и хорошую еду причиной своего долголетия

Жительница Австралии отпраздновала 100-летний юбилей и назвала причины своего долголетия. Об этом сообщает Mornington Peninsula News Group.

Мэй Хобсон из Мельбурна, штат Виктория, отметила знаменательную дату в воскресенье, 3 апреля, в доме престарелых Mornington Bay Care Community. Как рассказала дочь австралийки, Сью Пагсли, мать просила не дарить ей подарков, поэтому родственники решили устроить для юбилярши особый сюрприз. Поздравить ее пришли бывшие соседи и старые знакомые, с которыми она давно не виделась.

По утверждению Пагсли, мать раскрыла ей секрет своего долголетия. «Мама всегда трижды в день ела только хорошую еду, любила иногда выпить бокал хереса и никогда не ссорилась с папой. У них были прекрасные отношения», — поделилась семейным секретом женщина.

Пагсли добавила, что ее родители всегда жили очень весело и часто устраивали вечеринки дома, так как отец работал менеджером по подбору персонала и общение было частью его работы. Долгожительница же посвятила свою жизнь заботам о семье. У нее двое детей, трое внуков и двое правнуков.

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