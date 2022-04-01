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Бывшая помощница президента США дожила до 109 лет и раскрыла секрет долголетия

109-летняя американка Паулина Кук назвала секретом долголетия жизнь в свое удовольствие

Кадр: 8 News Now

Бывшая помощница президента США Ричарда Никсона отметила очередной день рождения и раскрыла секрет, который помог ей дожить до 109 лет. Об этом сообщает KLAS-TV.

Паулина Кук отпраздновала знаменательную дату в доме престарелых Poets Walk Memory Care города Хендерсон в штате Невада. Персонал заведения устроил для долгожительницы вечеринку, на которой присутствовали ее друзья и родственники. К столу подали праздничный пирог, соки и другие напитки, хотя сама именинница своей любимой едой назвала мясо.

Журналисты спросили у американки, в чем формула ее долголетия. «Секретная формула? Постарайтесь жить в свое удовольствие и не относитесь к происходящему слишком серьезно. Наслаждайтесь жизнью, она у вас только одна, так что успейте съесть свой пирог», — пошутила Кук.

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Пенсионерка несколько лет работала в Белом доме в Вашингтоне. Она была помощником в команде президента Ричарда Никсона, занимавшего пост с 1969-го по 1974-й год и сложившего полномочия в результате Уотергейтского скандала.

Ранее сообщалось, что 107-летняя жительница США назвала причину своего долголетия. Клара Ломангино из пригорода Нью-Йорка Фрипорта считает, что прожила так долго потому, что всегда добавляла к своим спагетти любимую заправку.

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Никита Савин
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