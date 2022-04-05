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Россияне попытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей

«Известия»: ФТС сообщила, что россияне за месяц пытались незаконно вывести ₽104 млн

Фото: pixabay.com

Россияне с 24 февраля по 31 марта пытались незаконно вывезти из страны более 100 миллионов рублей как в денежной единице РФ, так и в долларах и евро. Об этом во вторник, 5 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Так, за месяц граждане пытались незаконно вывезти с территории России 104 миллиона рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года из страны пытались вывезти наличных на 67 миллионов рублей. Средства были либо не указаны в декларации, либо превышали установленные в начале марта ограничения. Всего же с 24 февраля по 31 марта 2022 года зафиксировано 1 078 фактов незаконного перемещения наличных денег в обе стороны через государственную границу России на общую сумму 158 миллионов рублей, сообщили в ФТС.

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За аналогичный период прошлого года число таких нарушений было меньше. Тогда таможенники выявили 489 попыток нелегального вывоза средств на 67 миллионов рублей и 326 попыток незаконного ввоза на 57 миллионов рублей, добавили в службе.

5 марта Центробанк России ввел ограничения на вывод иностранной валюты за рубеж. Теперь перечислять супругам, а также родителям, детям, дедушкам, бабушкам и внукам, включая усыновителям и усыновленным можно будет не больше пяти тысяч долларов в месяц. Кроме того, российским резидентам со 2 марта было запрещено перечислять иностранную валюту на собственные зарубежные счета и вывозить наличные в размере более 10 тысяч долларов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Марина Совина
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