России предсказали становление «полюсом силы»

Болгарский социолог Христов заявил, что Россия станет новым «полюсом силы»

Миропорядок вскоре изменится, и в нем у России будет лидирующая позиция, считает болгарский социолог Иво Христов. Его цитирует РИА Новости.

«Речь идет об упразднении капитализма в том виде, в каком мы его знаем. Об обществе, где жестко контролируется ментальность людей посредством электронных сетей. Буквально на наших глазах ликвидируется так называемый средний класс. Проблема в том, что происходит ускорение истории», — уверен он. Христов добавил, что Москва станет новым «полюсом силы».

Он уверен, что союз Китая и России — «единственное, что может уравновесить США». Кроме того, социолог считает, что Европа утратит свои позиции.

При этом ранее стало известно, что США и ЕС договорились призывать Китай не оказывать «никакой поддержки» российской спецоперации на Украине. Помимо этого, дипломаты США и ЕС условились провести новую встречу высокого уровня, посвященную России, в конце 2022 года.