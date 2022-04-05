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Раскрыты подробности дела задержанного экс-главы уголовного розыска Анапы

Задержан скрывавшийся девять лет экс-начальник уголовного розыска Анапы Игорь Нехаенко

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Раскрыта роль экс-начальника уголовного розыска Анапы Игоря Нехаенко в «банде Зиринова», которая занималась убийствами предпринимателей с целью захвата бизнеса. Подробности дела сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, Нехаенко осуществлял слежку и прослушивание телефонов потенциальных жертв бандитов. Как уточнил правоохранителям один из задержанных участников группировки, экс-глава угрозыска организовал покушения на предпринимателя Салмана Набиева и атамана городского казачьего общества Николая Нестеренко.

Бывшего полицейского обвинили по статьям 109 УК РФ («Бандитизм»), 105 УК РФ («Убийство») и 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»).

О задержании Нехаенко стало известно 3 апреля. ФСБ нашла мужчину, находящегося в международном розыске девять лет, в Ростове-на-Дону.

Сергей Зиринов, экс-директор ООО «Золотой пляж» и бывший депутат заксобрания Краснодарского края, организовал банду, которая действовала в Анапе и Новороссийске с 2002 по 2013 год. Участники убивали людей, конфликтовавших с Зириновым. В октябре 2016 года лидера группировки осудили на 22 года колонии.

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Мария Рубникович
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