Часто путешествующая россиянка назвала лучшие места для прогулки по Анталье

Россиянка назвала старый город лучшим местом для первой прогулки по Анталье

Россиянка, которая часто путешествует, перечислила самые лучшие достопримечательности Антальи для первой прогулки по городу. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, первым в списке автора оказался старый город Антальи. Среди главных мест для туриста она назвала площадь Республики, минарет Йивли, часовую башню, ворота Адриана, старый порт, башню Хыдырлык и минарет Кесик.

«Также в Старом городе Калеичи вас ждут десятки старинных домиков с уютными черепичными крышами и узкими улочками, яркие базары и сувенирные лавки, шумные рестораны и тихие кофейни», — добавила блогерша.

Также она порекомендовала сесть на ретро-трамвай, идущий из исторического центра в сторону пляжа и парка Коньяалты. Местный пляж, вдоль которого тянется длинный променад, отмечен наградой Голубой флаг. Кроме того, поблизости расположены лучшие рыбные рестораны Антальи и канатная дорога с фуникулером. В качестве еще одного обязательного пункта она назвала водопады Нижний Дюден и Куршунлу.

«Обойдите все смотровые площадки, поиграйте с мороженщиком, выпейте стаканчик свежевыжатого апельсинового сока, отдохните на лавочке в тени деревьев, познакомьтесь с местными котиками. Уверена, вы влюбитесь в Анталию!» — резюмировала россиянка.

Ранее туроператор «Библио-Глобус» объявил запуск чартерных рейсов в Анталью с 9 апреля — полеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 777-200. Также компания анонсировала подробности о наземном обслуживании клиентов. Туристам порекомендовали более 20 четырехзвездочных и пятизвездочных отелей, а также представили программы экскурсий.