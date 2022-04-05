Россиянина арестовали за убийство соседей из ружья

В Амурской области суд арестовал мужчину, расстрелявшего соседей из охотничьего ружья

В Амурской области суд заключил под стражу 37-летнего мужчину, который расстрелял двух человек в подъезде собственного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, убийство произошло днем 3 апреля. Обвиняемый вышел из квартиры на четвертом этаже и спускался вниз с охотничьим ружьем. Без какого-либо повода на лестничной площадке он выстрелил в 67-летнюю соседку.

Услышав шум, из своей квартиры вышел еще один сосед обвиняемого. Злоумышленник убил и его, после чего скрылся.

Нападавшего нашли спрятавшимся в одном из гаражей. Его задержали и арестовали. Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ («Умышленное причинение смерти двум лицам из хулиганских побуждений»).

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге конфликт двух россиян в продуктовом магазине закончился стрельбой. 50-летний мужчина и 22-летний молодой человек поссорились, после чего один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента. Возбуждено уголовное дело. Пострадавшего доставили в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.