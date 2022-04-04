Россиянин расстрелял молодого человека после ссоры в продуктовом магазине

В Санкт-Петербурге конфликт двух россиян в продуктовом магазине закончился стрельбой

В Санкт-Петербурге полицейские выясняют обстоятельства закончившегося стрельбой конфликта. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, 3 апреля в продуктовом магазине на Тверской улице, между 50-летним россиянином и 22-летним молодым человеком произошел конфликт, после которого мужчина достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в оппонента. Возбуждено уголовное дело. Раненный в бедро и предплечье мужчина был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как средней тяжести.

2 апреля сообщалось, что в баре Екатеринбурга из травматического пистолета ранили россиянина.