Россиянин выпал с 18-го этажа после БДСМ-свидания

Россиянин сбросил с 18-этажа в Москве сексуального партнера после БДСМ-свидания

В Москве следователи разбираются в обстоятельствах гибели россиянина, выпавшего с 18-этажа высотного здания в Москве. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в гибели мужчины подозревают его 22-летнего сексуального партнера, с которым погибший познакомился в интернете ради свиданий в стиле БДСМ. По словам задержанного последняя их встреча закончилась тем, что он столкнул мужчину с крыши. Молодой человек сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. В ближайшее время суд примет решение об аресте подозреваемого на время расследования.

В Подмосковье в одном из частных домов было обнаружено тело связанного 52-летнего мужчины, погибшего, по одной из версий, во время БДСМ-игр.