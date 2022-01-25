Российские полицейские обнаружили тело связанного мужчины в женской одежде

В Подмосковье в одном из частных домов было обнаружено тело связанного 52-летнего мужчины, погибшего, по одной из версий, во время БДСМ-игр. Об этом во вторник, 25 января, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, несколько дней назад погибший сказал жене, что уезжает на дачу почистить снег. Когда он добрался до домика в деревне Степаньково, то позвонил супруге и сообщил, что переночует там. После этого мужчина перестал выходить на связь. Через несколько дней женщина позвонила их пожилому соседу и попросила узнать, все ли в порядке с мужем. Когда пенсионер заглянул в окно дома, то увидел тело мужчины, висящее на веревке у лестницы, после чего позвонил в полицию.

Силовики выломали дверь и увидели, что на покойнике странная одежда.

«На теле мужчины были надеты зеленая женская блузка, черная с белым женская юбка и женские колготки телесного цвета. При осмотре тела была обнаружена металлическая прищепка, прикрепленная к левому соску мужчины. Руки и ноги были связаны за спиной веревкой. Порядок в доме нарушен не был, следов борьбы не зафиксировано», — рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По одной из версий, мужчина уехал на дачу не убирать снег, а встречаться с любовником. Они предавались БДСМ-играм, во время которых произошел несчастный случай, и хозяин дома задохнулся. Его партнер испугался и сбежал с места трагедии.

Сейчас полицейские устанавливают личность возможного любовника.