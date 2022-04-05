Женщина с бородой вознамерилась стать лицом компании Gillette

Женщина с обильной растительностью на лице вознамерилась стать амбассадором Gillette

Женщина с обильной растительностью на лице вознамерилась стать амбассадором американской компании по производству аксессуаров для бритья и ухода за телом Gillette. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша Сэйр запечатлела процесс бритья своего лица на камеру. Она объяснила, что страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм — избыточный рост волос.

Сэйр призналась, что бреет бороду и усы на протяжении 12 лет и тратит 40 фунтов стерлингов (4,4 тысячи рублей) в месяц на станки. По словам блогерши, многие люди оскорбляют ее за внешний вид и называют мужчиной. «Наличие волос на лице не делает вас уродливыми. Обильная растительность не означает, что вы не должны чувствовать себя сексуально или привлекательно. Вы — это гораздо больше, чем ваша внешность», — высказалась героиня ролика.

Кроме того, в описании к посту она отметила официальный аккаунт Gillette и предложила бренду стать его амбассадором. Пользователи сети поддержали идею Сэйр в комментариях под публикацией. «Ты должна стать лицом Gillette, люди обязаны знать о таких, как ты», «Я встречала много женщин со СПКЯ, надеюсь, мир скоро узнает о них благодаря тебе», «Ты занимаешься благородным делом», — высказывались юзеры.

Представители Gillette пока не дали ответа героине материала.

В январе женщина с бородой и волосами по всему телу рассказала о своем недуге. 28-летняя Саманта Аллен объяснила, что с детства страдает от СПКЯ. По ее словам, она начала брить ноги в восемь лет, а к 11 годам у нее начала появляться растительность на лице и других частях тела.