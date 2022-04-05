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Глава Южной Осетии заявил о желании республики «вернуться домой»

Президент Южной Осетии Бибилов заявил, что республике пора «вернуться домой», как Крыму

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республике пришло время вернуться домой, в состав России. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы региона, жители Южной Осетии всегда стремились в Российскую Федерацию и считали ее своей исторической родиной.

«То есть здесь я абсолютно никакой разницы не вижу с Крымом. Крым возвратился домой, и сегодня, я думаю, настало время, чтобы Южная Осетия тоже возвратилась домой», — отметил Бибилов.

Ранее Бибилов заявил, что жители республики поддержат решение о вхождении в состав России на референдуме. «Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием», — высказал мнение глава.По его словам, в 1992 году на референдуме за вхождение в состав РФ проголосовали 99,8 процента населения республики.

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Марина Совина
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