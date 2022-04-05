Глава Южной Осетии заявил о поддержке жителями вхождения в состав России

Глава Южной Осетии Бибилов заявил, что все жители республики поддержат вхождение в Россию

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что жители республики поддержат решение о вхождении в состав России. Он сообщил об этом во вторник, 5 апреля, в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что все поддерживают это решение. Почему? Потому что это опять-таки не желание Анатолия Ильича Бибилова, а это желание народа. То есть я высказываю желание народа. И это желание абсолютно связано и с моим желанием», — высказал мнение глава.

По его словам, в 1992 году на референдуме за вхождение в состав РФ проголосовали 99,8 процента населения республики. «Я не думаю, что будет какая-то серьезная разница между этими цифрами. В этой статистике, я думаю, большой разницы не будет», — предположил он.

Ранее глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что разговоры о референдуме в Южной Осетии являются неприемлемыми.

В августе 2008 года Грузия попыталась восстановить контроль над Южной Осетией, провозгласившей независимость в начале 1990-х. Тогдашний президент России Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Тбилиси к миру. К 11 августа российские войска вошли на грузинскую территорию, 12 августа стороны согласовали условия перемирия. После этого Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.