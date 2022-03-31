Грузия назвала неприемлемыми планы референдума в Южной Осетии

Глава МИД Грузии Залкалиани назвал неприемлемыми разговоры о референдуме в Южной Осетии

Разговоры о референдуме в Южной Осетии являются неприемлемыми. Об этом заявил глава МИД Грузии Давид Залкалиани, передает ТАСС.

«Конечно же, разговоры о проведении какого-либо референдума являются неприемлемыми в тех условиях, когда территория Грузии оккупирована. У этой оккупации есть не только политическая, но и правовая оценка», — сказал он.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов допустил, что объединение с Северной Осетией возможно в том случае, если частично признанная республика войдет в состав России. По его словам, Южная Осетия может войти в состав России как субъект Федерации, после чего власти собираются инициировать процедуру объединения с соседней Северной Осетией.

Бибилов заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России 30 марта. Он отметил, что это является стратегической целью страны, и сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы, в том числе проведение референдума.