Бибилов допустил объединение Южной и Северной Осетии в случае присоединения к России

В Южной Осетии допустили объединение с Северной Осетией в том случае, если частично признанная республика войдет в состав России. Об этом в четверг, 31 марта, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.

«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия — Алания и Южная Осетия — Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов», — заявил он.

По его словам, Южная Осетия может войти в состав России, как субъект федерации, после чего власти собираются инициировать процедуру объединения с соседней Северной Осетией. «Я думаю, что объединение Осетии необходимо», — считает он.

Бибилов подчеркнул, что в случае объединения с Северной Осетией субъект может получить название Осетия-Алания.

Также президент частично признанной республики перечислил преимущества после вхождения в состав России. По его словам, это увеличит безопасность республики и даст больше возможностей для развития экономики, в частности в несколько раз увеличатся возможности для социально-экономического развития Южной Осетии.

30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о планах частично признанной республики в скором времени войти в состав России. Он отметил, что это является стратегической целью страны, и сообщил, что в ближайшее время будут предприняты необходимые шаги для реализации данной инициативы, в том числе проведение референдума.

Пресс-секретарь главы Южной Осетии Дина Гассиева рассказала, что референдум состоится после выборов президента в республике, которые пройдут 10 апреля.