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Российский школьник до смерти избил сверстника

В Челябинске 14-летний школьник в ходе бытового конфликта до смерти избил сверстника

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Челябинске 14-летний школьник в ходе бытового конфликта до смерти избил сверстника. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Все произошло 4 апреля в Тракторозаводском районе Челябинска. По информации следствия, житель Челябинска нанес 15-летнему подростку удары, в результате которых тот скончался. Тело ребенка обнаружили жители микрорайона.

Следователи в настоящее время решают вопрос о предъявлении мальчику обвинения. Также ему предстоит избрать меру пресечения.

Ранее в Пермском крае группа подростков избила сверстницу и сняла издевательства на видео. На опубликованных в сети кадрах видно, как подростки окружают лежащую на снегу школьницу. Одна из девушек наносит пострадавшей несколько ударов ногой и пощечины, та пытается встать, но к жестокому избиению подключается молодой человек — он снова валит на землю жертву и бьет ее ногами.

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Анна Щербакова
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