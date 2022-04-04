Жестокое избиение российской школьницы толпой подростков попало на видео

В Пермском крае толпа подростков избила сверстницу и сняла издевательства на видео

В городе Березники Пермского края толпа подростков напала на сверстницу. Участники инцидента сами сняли нападение на видео, кадры были опубликованы сообществом «ЧП Березники» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как группа подростков окружает лежащую на снегу школьницу. Девушка из толпы наносит пострадавшей несколько ударов ногой и пощечин, та пытается встать, но к жестокому избиению подключается молодой человек — он снова валит на землю девушку и бьет ее ногами.

Портал Ura.ru со ссылкой на главное управление МВД по Пермскому краю сообщает, что по факту инцидента проводится проверка.

Это не первый подобный инцидент в Березниках: ранее толпа подростков избила семиклассницу из-за сплетни, а четвероклассница была избита толпой за отказ ее матери сдавать деньги на нужды школы.