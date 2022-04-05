В Китае назвали цель нападок США на Россию

Обозреватель Цзяньсинь заявил, что США разжигают вражду с Россией для контроля над Европой

Обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь опубликовал материал, в котором назвал цель нападок США на Россию. Его слова приводит РИА Новости.

По словам автора, Вашингтон разжигает вражду с Москвой, чтобы держать под контролем Европу и не допустить ее сближения с Россией.

По его словам, после распада СССР США предприняли попытку окончательно уничтожить экономику России. Как пишет Цзяньсинь, США навязывали Москве мечту об интеграции в западный мир, но Россия так и не стала его частью. После этого продолжилось расширение НАТО. Автор материала назвал политику Вашингтона попытками загнать Россию в угол. «Но их цель состоит не только в том, чтобы задавить Россию, но и в том, чтобы получить контроль над Европой», — высказал мнение обозреватель.

По его словам, если отношения между Россией и Европой наладятся, пропадет смысл существования НАТО и американского военного присутствия. В качестве «главного оружия» Цзяньсинь называет США доллар, технологии и военные действия. При этом механизм отказа от американской валюты уже запущен, подчеркнул он.

В конце марта «Хуаньцю шибао» обвинила США в провокации кризиса на Украине. В статье утверждается, что Соединенные Штаты распространяли мифы о холодной войне и последовательно расширяли НАТО на восток, сжимая пространство безопасности России и пытаясь обессилить санкциями. При этом Вашингтон получает дивиденды от внешнего противостояния и таким образом решает свои внутренние проблемы, считают авторы материала.