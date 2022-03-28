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В Китае обвинили США в провокации кризиса на Украине

«Хуаньцю шибао»: США спровоцировали кризис на Украине и получают от него выгоду

Фото: Pixabay

Китайская газета «Хуаньцю шибао» обвинила США в провокации кризиса на Украине. По мнению авторов статьи, Вашингтон получает выгоду от сложившейся ситуации.

В первую очередь издание отмечает, что Соединенные Штаты распространяли мифы о холодной войне и последовательно расширяли НАТО на восток, сжимая пространство безопасности России и пытаясь обессилить санкциями.

Кроме того, США провоцировали геополитические конфликты во всем мире, в том числе «подливали масла в огонь» на Украине, привязывали к себе европейских союзников и отталкивали их от Москвы, утверждает газета.

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«Хуаньцю шибао» полагает, что Запад проводит информационное наступление и наполняет мировое сообщество фальшивыми новостями, формируя выгодное себе общественное мнение. Также Штаты демонстрируют жадность долларовой гегемонии и наживаются на трудностях Евросоюза, после обострения на Украине они извлекают выгоду от подорожания энергоносителей и продовольствия, считают авторы статьи.

Китайское издание также обвиняет Вашингтон в «двойных стандартах» из-за одновременного позиционирования себя как защитника прав человека и постоянного развязывания мировых конфликтов. Также США скрывают биологическое оружие и игнорируют судьбы человечества, убеждена газета.

Соединенные Штаты получают дивиденды от внешнего противостояния и таким образом решают свои внутренние проблемы, связанные с социальной нестабильностью, этническими конфликтами и неравенством. Они постоянно подрывают региональный и глобальный порядок, резюмирует «Хуаньцю шибао».

Ранее китайская пресса назвала оскорбительными претензии западных стран по поводу поддержки действий Москвы на Украине. Автор статьи напомнил, что Китай всегда выступал за мир и переговоры двух стран, а Запад является одним из архитекторов нынешнего кризиса.

Этот комментарий последовал после того, как страны НАТО призвали все государства, в том числе Китай, воздержаться от поддержки действий России на Украине и не содействовать российской стороне в вопросе обхода санкций.

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Марина Совина
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