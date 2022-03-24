Китай призвали воздержаться от поддержки действий России

Страны НАТО призвали все государства воздержаться от поддержки военных действий России

Страны НАТО призвали все государства воздержаться от поддержки военных действий России на Украине и не содействовать российской стороне в вопросе обхода санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление альянса по итогам очередного саммита.

«Мы призываем все государства, в том числе Китайскую Народную Республику, поддерживать мировой порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности [государств], закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от какой бы то ни было поддержки военных усилий России и от любых действий, которые помогают России обходить санкции», — заявили члены Североатлантического альянса.

Ранее НАТО призвало Россию обеспечить полный и всеобъемлющий гуманитарный доступ в зону боевых действий на территории Украины. Доступ гуманитарных организаций в окруженные города должен быть открыт быстро, беспрепятственно и безопасно. Аналогичные меры Москве предложили принять в отношении подвоза продовольствия, медикаментов и вывоза гражданских лиц.