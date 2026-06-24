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21:22, 24 июня 2026Экономика

Оперштаб Краснодарского края оценил ситуацию с топливом в регионе

В оперштабе Краснодарского края заявили об отсутствии проблем с топливом в регионе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Дефицита топлива в Краснодарском крае нет. Об этом рассказал оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что на региональном уровне не принимались решения об ограничениях продажи бензина и дизельного топлива на АЗС

«Возможные ограничения вводят сами АЗС, как правило, в связи с ремонтными работами или с логистикой поставок из-за искусственного ажиотажа», — подчеркнули в оперштабе.

В последние дни на АЗС региона наблюдается повышенный спрос на топливо. В некоторых случаях он носит ажиотажный характер. Жителям и гостям Кубани рекомендовали заправлять автомобили по мере необходимости.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что скачка цен на топливо в России не произошло, поскольку цены выросли в основном на независимых заправках, а на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний значительного роста не наблюдается. До этого вице-премьер Александр Новак назвал ситуацию на топливном рынке непростой, но контролируемой.

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