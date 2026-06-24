Сестра Роналду сравнила брата со стариком на костылях

Сестра Роналду Авейру сравнила брата со стариком на костылях после матча чемпионата мира

Сестра капитана сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру сделала заявление после матча второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против национальной команды Узбекистана. Ее слова приводятся на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я кое-что вам скажу: я вижу старика на костылях, который тащит на спине кучу дынь», — пошутила Авейру.

24 июня Роналду забил два мяча в ворота сборной Узбекистана в рамках чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу португальцев.

Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также он забил десятый мяч на чемпионатах мира и побил достижение Эйсебио, который ранее с девятью голами являлся лучшим бомбардиром португальской команды на чемпионатах мира.