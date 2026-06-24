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20:53, 24 июня 2026Экономика

Акции поставщика оружия на Украину рухнули

Акции крупнейшей оборонной компании Германии Rheinmetall упали почти на 20 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Сообщение об отказе правительства Германии от планов по строительству шести больших фрегатов F126 привело к обрушению почти на 20 процентов акций крупнейшей оборонной компании страны Rheinmetall, которая должна была стать одним из основных подрядчиков. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Решение не было озвучено официально, но издание Der Spiegel утверждает, что оно уже принято. Поводом для этого стали технические, организационные и финансовые трудности.

Сам проект был запущен в 2020 году, тогда он оценивался в 12,8 миллиарда евро. F126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим военным кораблем Германии со времен Второй мировой войны. Теперь вместо них планируется закупка восьми кораблей меньшего размера Meko A-200 у другой германской компании TKMS.

Для Rheinmetall такое падение может рассматриваться как коррекционное. С начала 2025 года компания подорожала более чем в три раза, при этом даже сейчас она остается в три раза дороже, чем в начале 2024 года. На стоимость производителя влияет его активное участие в поставках оружия на Украину, а также уверенность инвесторов в больших объемах спроса.

Ранее стало известно, что к концу 2026 года Rheinmetall планирует в рамках совместного предприятия начать производство новой ракеты Ruta Block 2 с дальностью более 700 километров. Речь идет о разработке швейцарской компании Destinus, которой руководит отказавшийся от гражданства России в 2024 году Михаил Кокорич.

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